Sport, bando a Pisa: 80mila euro per le associazioni

E’ stato pubblicato il bando per la concessione di contributi ordinari a sostegno delle associazioni sportive del 2022. Le società interessate con sede nel Comune di Pisa hanno tempo fino alle ore 12.30 di martedì 13 settembre per presentare la domanda di partecipazione, compilando l’apposito modulo on line.

Possono partecipare al bando le associazioni sportive e le società sportive affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate regolarmente iscritte al registro del Coni, che abbiano la sede o svolgano la loro attività sul territorio comunale e operino nell’ambito sportivo. La concessione di contributi è ammessa per le società e le associazioni sportive che svolgono attività ed iniziative volte all’educazione e all’avviamento sportivo ed a favore di soggetti svantaggiati e che organizzino manifestazioni sportive che hanno una particolare rilevanza sotto il profilo sociale.

I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda, indirizzata al Comune di Pisa – Direzione 14 - SPORT, attraverso il modulo on line reperibile all’indirizzo: https://www.comune.pisa.it/it/servizi. Le richieste validamente pervenute saranno esaminate e valutate da apposita commissione. I contributi, fino ad un massimo di 4mila euro per richiedente, verranno assegnati ai beneficiari in ordine di graduatoria finale in base al punteggio ottenuto, fino al completo esaurimento del budget complessivo a disposizione.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa