Urina al parco non curante dei passanti, Daspo Urbano per 40enne

Lo hanno sorpreso più volte a urinare nell'area verde. Lo hanno sanzionato in varie circostanze, ma adesso scatta una nuova misura. Un 40enne di origini nigeriane è stato colpito da Daspo Urbano a Firenze. Non potrà più accedere a una determinata area della città, in questo caso il parco che costeggia via Galliano.

Sorpreso più volte dalla municipale fiorentina, è stato spesso sanzionato per aver urinato nel parco, non curante dei passanti. Per un anno l’uomo non potrà accedere all'area verde, se vi entrerà potrà incappare nell'arresto.