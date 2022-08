Due nuovi defibrillatori nelle frazioni di Camaiore

Due nuovi defibrillatori a Monteggiori e Santa Lucia. Sono stati installati questa mattina nelle due frazioni collinari due macchinari DAE per il soccorso di emergenza. Uno strumento necessario e prezioso per la sicurezza dei cittadini, soprattutto in zone del territorio dove le ambulanze impiegano più tempo per arrivare. I dispositivi sono stati generosamente donati da privati cittadini, insieme al fondamentale supporto della Misericordia di Capezzano Pianore che, oltre a farsi carico della manutenzione dei dispositivi per quattro anni, ha tenuto un corso di formazione abilitando diversi abitanti all’uso degli stessi. I defibrillatori si trovano in luoghi centrali e strategici dei centri abitati. A Santa Lucia, è stato posizionato nei pressi del parcheggio sotto la Chiesa (lungo via Miramare), e quindi vicino al punto panoramico; a Monteggiori, invece, nella strada che porta al piazzale della Chiesa, nei pressi del tornante e dell’arco di accesso al paese (lungo via del Castello). “Un sentito ringraziamento ai cittadini donatori e alla Misericordia di Capezzano, dal presidente Vincenzo Palagi a tutti i volontari, per la loro generosità e il loro senso civico: da oggi Camaiore ha un angolo di sicurezza in più. Un ulteriore tassello per valorizzare le nostre frazioni collinari, le loro comunità e tutto il territorio comunale. Con i due nuovi DAE, che speriamo di non dover mai usare, la nostra comunità sta dando un grande messaggio: ogni frazione ha la propria dignità e merita attenzione, lavoro e dedizione. Questo piccolo strumento, che può salvare vite umane, si inserisce perfettamente nel percorso di valorizzazione dei nostri borghi e paesi”, le parole del Sindaco Pierucci alla cerimonia di inaugurazione.

Fonte: Comune di Camaiore - Ufficio stampa