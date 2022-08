Spaccia e si tuffa in Arno per sfuggire ai carabinieri

Grazie al fiuto del cane Batman, i carabinieri hanno trovato uno spacciatore a Firenze. Il pusher 21enne però per sfuggire ai controlli si è gettato in Arno e ha tentato la traversata. Alla fine, però, è stato fermato e arrestato.

In viale Lincoln alle Cascine il 21enne ha notato i carabinieri e si è messo in fuga. Al ponte ha scavalcato il parapetto e si è lanciato nel vuoto. Si è disfatto del cellulare e si è tuffato nel fiume per raggiungere la riva opposta. Lì è stato prima soccorso e poi arrestato.

Il giovane era gravato dalla misura cautelare dei divieto di dimora nel Comune di Firenze, misura che ha violato e per la quale verrà richiesto l’aggravamento all’Autorità Giudiziaria.