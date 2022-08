Un incendio si è sviluppato nella mattinata di oggi, domenica 14 agosto, all'interno di uno stabile nella zona industriale di Empoli. Non risultano feriti.

Il rogo è divampato poco prima delle 10 in via del Castelluccio, al Terrafino. Si è levata una colonna di fumo nero rimasta visibile per lungo tempo anche da altre zone di Empoli. Sono intervenuti i vigili del fuoco empolesi e la situazione è tornata sotto controllo.