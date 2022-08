Ricerche in corso all'isola d'Elba per una 48enne

Ricerche in corso a Procchio (Campo nell'Elba, Livorno) per la scomparsa di una 48enne, in giro per l'Elba assieme al cane. I vigili del fuoco di Portoferraio, stanno intervenendo per cercare la donna.

Sul posto in corso la ricognizione aerea di Drago 55 l’elicottero del reparto volo di Cecina, la squadra del distaccamento di Portoferraio, il personale specializzato in Topografia Applicata al Soccorso che coordinano e pianificano le ricerche e personale attivato dalla procedura Prefettizia.