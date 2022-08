I Vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti ieri sera alle ore 22:30 a Arezzo in via Giuseppe Garibaldi, presso un noto ristorante, per l’incendio dell’impianto di aspirazione. Molte le chiamate per il denso fumo sviluppato dalla combustione dell’incendio. I vigili del fuoco hanno effettuato lo spegnimento e verificato gli appartamenti soprastanti al locale ricettivo, ed infine effettuato la messa in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte.