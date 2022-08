Torna la Festa Medievale nel borgo di Barberino

Nel cuore storico del borgo medievale di Barberino Val d’Elsa torna la due giorni che sabato 10 e domenica 11 settembre propone un viaggio nel passato, a ritroso nel tempo fino al 1200. Lo spettacolare corteo che sfila per le vie, le piazze e gli angoli del castello valdelsano riempirà di suoni, sapori, tessuti e colori la festa Memoriae et Historiae de' Semifonte. Tante le attività, i giochi e le esibizioni medievali che arricchiranno il programma della manifestazione storico-teatrale.

Barberino e Semifonte si fondono ancora una volta nel grande libro della storia portando in viaggio la memoria, la cultura, la letteratura, i giochi, i mestieri e divertimenti, la gastronomia dell’anno Mille. E’ tempo di Memoriae et Historiae di Semifonte, l’attesa manifestazione che invita la Toscana a compiere un tuffo, profondo e avvolgente, in uno dei capitoli più leggendari del suo passato. Barberino Tavarnelle mette in moto la macchina del tempo per riportare cittadini e visitatori all’epoca in cui il castello scandiva le proprie giornate con la voce dell’anima di poeti illustratori come Francesco e Andrea da Barberino, i suoni e i rumori delle botteghe artigiane, la melodia della cetra, il ritmo incalzante dei banditori e i colori orientali dei tessuti e dei profumi dei mercanti.

“Le porte del castello di Barberino Val d’Elsa, che guardano l’una a Firenze l’altra a Siena – commenta il sindaco David Baroncelli - sono pronte ad accogliere i sorrisi, le magie e le atmosfere dell’età medievale con l’arrivo di una folta e allegra parata costituita da numerosi figuranti provenienti da Barberino, Tavarnelle, San Casciano e dintorni”. Nobili, popolani, armigeri, artigiani, incorniciati dai canti e dai balli di menestrelli, giocolieri, incantatori e piccole danzatrici, vestono a festa un intero paese in occasione della tradizionale iniziativa promossa dal Comune e organizzata dall’Associazione Happy Days Onlus con la direzione artistica di Anna Brancaccio, in collaborazione con alcune associazioni culturali e di volontariato del territorio. Ingresso gratuito.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa