Abusa della bimba dei vicini di 6 anni, arrestato pensionato

Un pensionato 69enne avrebbe abusato della figlia dei vicini di casa di soli 6 anni. La vigilia di Ferragosto è stato arrestato in un paese della Valdinievole, nel Pistoiese, con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Adesso l'uomo si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico. La bambina faceva spesso visita al pensionato, per vedere gli animali da cortile. Ma l'uomo le avrebbe detto di non raccontare niente delle molestie vissute in quelle circostanze. La bambina prima ha raccontato la vicenda alla nonna e poi alla psicologa, avviando le indagini dei carabinieri. La notizia è riportata dal quotidiano Il Tirreno, l'arrestato ha negato ogni addebito.