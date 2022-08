Cliente di un hotel ferma in diretta furto di bici a Firenze

Il cliente di un albergo di Firenze ha fatto smascherare un 20enne ladro di bici che stava per portarne via una agganciata al palo. Il turista ha dato l'allarme alla reception della struttura di piazzale Vittorio Veneto ed è subito stata avvisata la polizia. La segnalazione tempestiva ha permesso di trovare il 20enne ancora intento a togliere il dispositivo di sicurezzadelle due ruote. Il ventenne ha dato una giustificazione che non è sembrata valida agli occhi dei poliziotti per cui è scattata la denuncia per tentato furto aggravato.