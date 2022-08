Donna scomparsa all'Elba, trovato il cane annegato

Da più di un giorno sono in corso le ricerche all'Elba della 48enne Marina Paola Micalizio, figlia del poliziotto Pippo che indagò sulle infiltrazioni della mafia e della 'ndrangheta al Nord tra gli anni '80 e '90. Sul luogo della scomparsa sono presenti carabinieri, vigili del fuoco, guardia costiera. Negli scogli vicino a Procchio è stato trovato morto il cane con il quale la donna si era allontanata. Il guinzaglio era impigliato tra le rocce, lì vicino il cellulare della donna. Il cane è morto per annegamento. Il marito della scomparsa aveva presentato denuncia poco tempo dopo l'allontanamento. La coppia era in vacanza all'Isola d'Elba. I vigili del fuoco hanno disposto squadre a terra e volontariato coordinato dalla prefettura, unità cinofile, personale SAPR con i droni per il monitoraggio della scogliera e della macchia mediterranea, il reparto volo di Cecina con l’elicottero Drago 55 con a bordo personale soccorritore e sommozzatori che hanno effettuato delle immersioni per il controllo dello specchio di mare dove sono stati rinvenuti oggetti personali e il cane ritrovato in acqua morto.