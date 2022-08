Elezioni, i nomi del M5S in Toscana da votare per le liste elettorali

Si comincia a parlare di nomi per le candidature perle elezioni politiche del 25 settembre anche in casa del Movimento 5 Stelle. Sono stati resi noti i nomi dei profili che potranno essere votati da domani, martedì 16 agosto, dagli iscritti alla piattaforma. Non appaiono all'interno, per quanto concerne la Toscana, le più alte cariche, ossia le consigliere regionali Irene Galletti e Silvia Noferi. Si ripresenta però un ex eletto, Andrea Quartini da Gambassi Terme, che ha compiuto la consiliatura durante l'ultimo mandato regionale di Enrico Rossi. Troviamo poi ex assessori ed ex consiglieri comunali, da Livorno a Pistoia, oltre a un assessore della compagine giallorossa sperimentata a Cascina, Claudio Loconsole.

Ecco di seguito l'intero elenco delle candidature che sono state accettate dal Movimento 5 Stelle. Qui potete vedere anche il curriculum presentato.

CAMERA

Luca Migliorino, portavoce nazionale uscente, originario di Battipaglia, Riccardo Ricciardi, portavoce nazionale uscente, di Pietrasanta, Roberto Abate, Domenico Barba, Fausto Barlocco, Chiara Bartalini, Aurora Bartoli, Fiorenzo Belvedere, Fabrizio Beria, Paolo Bertolini, Isacco Bocci, Mario Borrata, Daniele Cecconi, Stefano Cecere, Francesca Censini, Eleonora Colucci, Tommaso Currò, Sara De Biasi, Antonio Di Rosa, Alberto Diolaiuti, Riccardo Dominici, Gabriele Donzelli, Daniele Esposito, Silvia Fossi, Gianluca Genovese, Andrea Gervasi, Daniele Ghiotti, Luca Giacomelli, Maurizio Gosi, Raffaele Iazzetta, Corrado La Fauci, Luca Lauricella, Francesco Lo Giudice, l'assessore cascinese Claudio Loconsole, l'ex consigliere comunale a Pistoia Nicola Maglione, Maria Letizia Magnelli, Niki Mangano, Riccardo Marinari, Valeria Marrocco, Andrea Montefusco, Giovanni Montesarchio, Gianluigi Perruzza, Antonio Pinto, Luca Polverini, Endrit Prifti, Andrea Pucciani, l'ex consigliere regionale Andrea Quartini, Ivan Querci, Michelangelo Ragni, Simone Raveggi, Mario Ricci, Aalessio Rosini, Fausto Salvadori, Flavia Serena Sandoiu, Francesco Simoni, Amos Sivieri, Gianluca Solera, l'ex vice sindaco di Livorno Stella Sorgente, Fiammetta Barbara Tavosanis, Lorenzo Viviani, Daniele Vivoli, Francesco Zagami, Patrizio Zappone.

SENATO

Gianluca Ferrara, Portavoce nazionale uscente, Luca Alloatti, Giulio Bassi, Paolo Bati, Manuela Bellandi, DonellaBonciani, Giovanni Bonelli, Andrea Cannelli, Biagio Cantarella, Claudio Cantella, Roberto Esposito, Andrea Fossi, Stefano Freddi, Marco Galigani, Marco Ghizzani, Giovanni Iannone, Paolo Infortuna,Armand Thierry Kouahou Ngaindjo, Abdelghani Lachheb, Maria Lucia Lanfredi, Luana Mencarelli, Esaù Mencaroni, Antonio Michelotti, Maurizio Neri, Michele Palma, Vittorio Pasqua, Cristina Poggi, Giovanni Policastro, Alessandra Rossi, Renato Scarano, Claudia Sfrecola, Cesare Steletti, Gianni Trilli, Gian Paolo Zanetti