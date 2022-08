Addio a Laura Lapi Cai, attiva nel sociale a San Miniato

Se ne è andata ieri Laura Lapi.

Le socie della Sezione Fidapa di San Miniato partecipano al profondo dolore dovuto alla prematura scomparsa di Laura Lapi Cai, 70 anni, donna splendida, punto di riferimento culturale per l’associazione.

La sua competenza, il suo entusiasmo, la sua instancabile attività organizzativa per gli eventi ai quali dava piena collaborazione sia per la Villa Medicea che per Fidapa sono sempre stati un contributo prezioso.

Tutti gli eventi che si proponevano di far conoscere e scoprire il patrimonio artistico e la bellezza del nostro paese, visite guidate a mostre, musei e spazi culturali, sempre interessanti e spesso fruibili grazie a Lei.

Laura donna speciale, vivace e pacata insieme, raffinata ed elegante, amante della vita ed entusiasta di tutto quello che questa offre, ci mancherà tantissimo.

Fidapa si stringe al dolore della famiglia e si impegna a dare vita agli obiettivi proposti nel suo programma biennale ai quali Laura aveva attivamente lavorato, per rendere omaggio alla sua memoria.

Loredana Petriccione, presidente Fidapa San Miniato

(I funerali di Laura Lapi Cai si terranno mercoledì 17 agosto alle 16 alla chiesa di Santa Liberata a Cerreto Guidi. La camera ardente sarà allestita domani alle cappelle del commiato della Misericordia di San Miniato Basso. Laura Lapi Cai lascia il marito, il fratello e tre figli. La redazione di gonews.it esprime il cordoglio alla famiglia per la grave perdita, NdR).