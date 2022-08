Morto a 52 anni Valerio Mennini, giornalista originario di Cortona

Scomparso a soli 52 anni Valerio Mennini, giornalista originario di Cortona, che ha lottato per molto tempo contro la malattia che questa mattina non gli ha lasciato scampo. Il decesso è avvenuto alla clinica Villa Donatello di Firenze. Mennini era rimasto vedovo recentemente per la scomparsa della moglie alcuni anni fa. Mennini ha lavorato prima a La Nazione poi al Giornale della Toscana, più recentemente nel mondo dell'assistenza e della cooperazione sociale. Lascia due figli.

Il cordoglio da Forza Italia per Valerio Mannini

Profondo cordoglio per la scomparsa di Valerio Mennini da parte dei parlamentari toscani di Forza Italia Sen. Massimo Mallegni e Roberto Berardi e On. Deborah Bergamini ed Erica Mazzetti, del consigliere regionale Marco Stella, di tutto il Coordinamento regionale toscano e del coordinamento provinciale di Arezzo.

Ci uniamo tutti in un abbraccio ideale al fratello Bernardo, coordinatore provinciale di Arezzo, e alle figlie, la cui vita è stata nuovamente sconvolta dopo la terribile perdita prematura della mamma solo pochi anni orsono.

Valerio Mennini ci lascia oggi a 52 anni dopo una dura battaglia contro una terribile malattia. Lo ricorderemo sempre come padre amorevole, giornalista appassionato e grande attivista nel sociale. Che la terra gli sia lieve.