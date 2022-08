Elezioni, il PD lancia Martina Nardi nel collegio 'blindato' del cdx di Massa-Viareggio

Tra i candidati toscani del PD alle prossime elezioni politiche del 25 settembre ci sarà anche Martina Nardi. La Nardi, attualmente deputata nelle file del Partito Democratico, sarà presentata nel collegio di Massa-Viareggio, considerato uno dei più difficili della Toscana, come ammette la stessa Nardi in un post sui suoi canali social:

"Il mio partito - scrive - ha deciso di candidarmi nel collegio uninominale più difficile della Toscana. Il collegio Massa -Viareggio è considerato "blindato" per la destra e perdente per il centro sinistra. Ho deciso di accettare questa difficilissima sfida per spirito di servizio, per ringraziare il centro sinistra toscano che mi ha consentito di essere eletta in parlamento per ben 2 volte, nella vita bisogna dare quando si è ricevuto tanto e perché voglio fare la mia parte e "metterci la faccia" per arginare la destra Meloniana e Salviniana. Sarà una battaglia dura, tutta in salita ma sono certa che possiamo riuscire nell'impresa. Infiliamo le scarpe da ginnastica che si parte!"

Vicesindaco del Comune di Massa nel 2008 nelle file della Sinistra Arcobaleno, la Nardi è stata eletta in Parlamento nel 2013 con SEL, poi nel 2014 sceglie di aderire al gruppo misto per sostenere il Governo Renzi, prima di entrare definitivamente nel gruppo del Partito Democratico. È stata quindi rieletta deputata alle elezioni del 2018 con il PD nel collegio plurinominale TOSCANA - 01.