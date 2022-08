Coppia segnala spaccio sul lungarno e fa denunciare 4 persone

Spaccio sul lungarno a Firenze, una coppia di giovani segnala i pusher e li fa denunciare. Dopo un furto di bici scampato proprio per una segnalazione alle forze dell'ordine, la cosa si ripete in lungarno delle Grazie. La scorsa notte alle 3 una 23enne inglese e un 21enne tunisino hanno contattato la polizia. Gli agenti dopo il controllo hanno sequestrato due dosi di cocaina per un totale di 2,73 grammi e 185 euro in contanti di piccolo taglio, denaro ritenuto provento di spaccio. I quattro hanno tra i 25 e i 26 anni e sono tre tunisini e un libico. Tre sono incensurati, solo un tunisino di 25 anni era noto alle forze dell'ordine. Tutti sono stati denunciati.