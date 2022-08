Crea scompiglio nei negozi e aggredisce carabiniere: 33enne bloccato con il taser a Montignoso

Parapiglia a Montignoso, in provincia di Massa Carrara, dove un 33enne già noto alle forze dell’ordine ha creato scompiglio nei negozi del paese, dando fastidio a numerosi clienti per circa un'ora. Una volta intervenuti, i carabinieri hanno tentato di calmarlo; tuttavia il giovane per oltre 20 minuti ha proseguito con atteggiamenti minacciosi e aggressivi, cercando di colpire al volto uno dei militari. A quel punto i carabinieri hanno immobilizzato l’uomo con il taser, in modo che il 33enne venisse portato all'ospedale di Massa per accertamenti medici.