Distrugge pozzo in cemento con l'auto a Montemurlo

Probabilmente è stata la distrazione a causare l’incidente avvenuto venerdì pomeriggio 12 agosto in via Piave a Montemurlo. Un uomo di 40 anni, residente a Pistoia, a bordo di un’auto, modello Ford, ha urtato un pozzo per l’acqua in cemento che si trova in una corte condominiale alla fine della strada. Il pozzo in cemento è ben visibile perché ha un’altezza di 80 cm e un diametro di 120 cm e dopo l’urto si è frantumato in diversi pezzi. I residenti della zona hanno prontamente avvertito la polizia municipale di Montemurlo che ha rintracciato il conducente del mezzo che aveva provocato il danneggiamento. Per lui una multa da 42 euro per non aver evitato l’ostacolo. Gli agenti della polizia municipale hanno allertato anche il servizio “Area sicura”, che ha transennato il luogo dell’incidente e ha provveduto a ripristinare la sicurezza sulla strada.