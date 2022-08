Il cavallo alato della Toscana fatto di bignè: il Dolcione 2022 di Orentano

A Orentano, frazione di Castelfranco di Sotto, la 'voglia del dolce' viene soddisfatta una volta l'anno con il tipico Dolcione. Alla vigilia del Ferragosto la frazione torna a festeggiare la voglia di stare insieme e la golosità con una tipica statua che si erge sui bignè. Quest'anno i maestri pasticceri si sono esibiti in un cavallo alato di quasi 6 metri di altezza, per il quale sono serviti tra i 25mila e i 30mila bignè. L'opera vuole richiamare il Pegaso, il cavallo alato simbolo della Regione Toscana.

"Tante persone venute da paesi vicini e lontani per ammirare una vera opera d’arte e di pasticceria e assaggiare i dolci deliziosi - spiega il sindaco di Castelfranco Gabriele Toti -. Un’iniziativa realizzata grazie all’impegno e alla dedizione di tanti volontari dell’Ente Carnevale del Bambino di Orentano che durante tutto l’anno mantengono viva le tradizioni orentanesi con tanta passione e forza di volontà.

Negli scorsi anni il dolcione ha rappresentato l'Italia in Rosa per il Giro d'Italia, la Vespa Piaggio, i 500 anni dalla scomparsa di Leonardo da Vinci. Per l'occasione del 14 agosto scorso erano presenti il presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori, la vicesindaca di Vinci Sara Iallorenzi e il Presidente della Regione Eugenio Giani.