Elezioni, Laura Boldrini sarà capolista PD al collegio proporzionale per la Camera 'Toscana due'

Laura Boldrini, deputata del Pd, sarà capolista al collegio proporzionale Camera 'Toscana due' (Arezzo, Livorno, Siena, Grosseto) per il Partito Democratico alle prossime elezioni del 25 settembre. A renderlo noto è la stessa Boldrini con una nota: "La direzione nazionale del Pd, che ha votato le liste dei candidati alle prossime elezioni politiche, mi ha indicata come capolista al collegio proporzionale Camera 'Toscana due' (Arezzo, Livorno, Siena, Grosseto). Ringrazio il segretario Letta per la fiducia, sono già al lavoro per realizzare una campagna elettorale propositiva sui temi del lavoro, della lotta alle disuguaglianze che frenano lo sviluppo e creano fratture sociali, sui temi della tutela ambientale e transizione ecologica non più rinviabili, sui diritti della comunità LGBTQIA+ e sui diritti delle donne".

"Adesso si parte per questa nuova avvincente sfida - aggiunge Boldrini -. Il 25 settembre i cittadini e le cittadine si troveranno di fronte a un bivio: tornare indietro verso una società ferma, illiberale e oscurantista o guardare con determinazione alle sfide del futuro. Lavoriamo insieme, per un'Italia democratica e progressista".