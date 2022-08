Elezioni, Lotti escluso dalle candidature. Mazzeo: "Scelta sbagliata"

Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana in quota Pd, è intervenuto sulla decisione della direzione nazionale Dem di escludere dalle candidature per le prossime elezioni l'ex ministro Luca Lotti, leader della corrente Base riformista.

“Caro Luca – ha scritto Mazzeo su Facebook – prima di tutto grazie per tutto il lavoro fatto insieme in questi 9 anni che hai vissuto da parlamentare e ministro. Di fronte a una scelta sbagliata, come quella di escluderti dalle liste, sarebbe facile far prevalere la rabbia e invece queste tue parole ancora una volta dimostrano il tuo valore come uomo politico ma, soprattutto, come persona. Ne hai passate tante, passerà anche questa. E, come scrivi tu, continueremo a portare avanti le nostre battaglie e le nostre idee sempre dalla stessa parte, la parte del Pd".