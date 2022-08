Il Ferruccio va avanti, arrivano risorse dalla Regione

Prosegue il percorso partecipativo che vede al centro la realizzazione del teatro comunale il Ferruccio. Dialogo e confronto con la comunità di Empoli sempre al primo posto, nel più ampio progetto di rigenerazione urbana di piazza Guido Guerra. Il Comune di Empoli ha presentato una richiesta di contributo alla Regione Toscana che, attraverso l’ufficio Autorità regionale per la garanzia e la partecipazione (APP), ha accolto e approvato il documento.

Queste risorse serviranno per proseguire il percorso avviato nei mesi scorsi e rivolto a tutti i cittadini del territorio, oltre che ad associazioni e istituzioni che operano in ambito artistico-culturale.

Il contributo concesso è pari a 28.100 euro (iva inclusa) di cui 22.100 dalla Regione Toscana e 6mila dal Comune di Empoli.

Intanto prosegue anche la campagna di raccolta fondi per sostenere la costruzione del Parco culturale, un percorso che fino a questo momento ha visto la mobilitazione e il sostegno di numerose persone e altrettante realtà locali. Sul sito www.teatrodiempoli.it, nella sezione “Sostieni il teatro”, sono dettagliate le procedure per donare e per accedere alla detrazione del 65% della quota versata attraverso l’istituto dell’Art Bonus. La campagna in corso si chiama "Adotta una zolla", ogni zolla ha un valore simbolico di 45 euro. Con il ricavato della raccolta fondi si contribuirà ai lavori per lo scavo del terreno e per il posizionamento delle fondamenta della struttura. I donatori vengono ringraziati con una spilla simbolo della campagna di raccolta fondi e un attestato a ricordo della donazione. Chi donerà almeno 150 euro avrà la possibilità di vedere iscritto il proprio nome (o quello della persona a cui vuol dedicare la donazione) nel pannello dei donatori nell’ingresso principale del Teatro.

Per maggiori dettagli e informazioni è possibile cliccare sul sito www.teatrodiempoli.it, inviare una mail all'indirizzo teatro@comune.empoli.fi.it oppure chiamare i numeri 0571 757659, 0571 757820.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa