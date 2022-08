Guasto sulla rete idrica a Firenze, autobotte per i residenti in via Senese

Publiacqua informa i cittadini che i problemi di approvvigionamento a Firenze che si stanno registrando in via Senese (da via Orsini al civico 225) sono causati da un importante guasto sulla rete idrica a servizio della zona. I tecnici sono già al lavoro per realizzare un bypass provvisorio che ci consenta di restituire il servizio in attesa della sostituzione della tubazione danneggiata. Al fine di limitare al massimo il disagio un’autobotte sarà posizionata a disposizione dei cittadini in uno dei distributori presente sulla medesima via Senese.

Fonte: Publiacqua - Ufficio stampa