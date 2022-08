Johnny Depp dirigerà un film sul livornese Modigliani

L'annuncio ufficiale è stato dato nei giorni scorsi negli USA: il livornese Amedeo Modigliani torna sul grande schermo. Il merito sarà di Johnny Depp, che vestirà i panni di regista. Il film 'Modigliani' sarà prodotto da Barry Navidi e da un altro grande nome del cinema, Al Pacino.

Il pittore e scultore livornese, morto a Parigi nel 1920, sarà il protagonista della pellicola. Non sarà un biopic ma si concentrerà sulla svolta della carriera di Modì nel 1916. Non è ancora noto il cast e non si sa ancora dove sarà il set, il film però seguirà una parte di vita di Modigliani a Parigi.

Per Depp è il ritorno alla regia a venticinque anni da 'The brave'. Le riprese saranno in Europa nella primavera 2023, il film dovrebbe uscire alla fine del 2023 o nel 2024.