Malore in acqua, muore bagnante a Porto Ercole

Ha avuto un malore mentre era in acqua ed è deceduto. Un 69enne ha perso la vita in mare a Porto Ercole (Monte Argentario, Grosseto): ha accusato un malore, è stato portato a riva ma le manovre di rianimazione non sono state in grado di salvarlo.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica di Orbetello, la Croce Rossa di Orbetello e attivato anche elisoccorso Pegaso 2. Intervenuta pure la Capitaneria di Porto. L'uomo si è sentito male in località Riva del Marchese verso mezzogiorno.