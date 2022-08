Maltempo, FdI nelle frazioni di Empoli: "Molti disagi, rete idraulica inadeguata. Esenzione TARI"

Come partito di Fratelli d’Italia siamo abituati a verificare le notizie e ad incontrare i cittadini. Dopo la bomba d’acqua di stanotte, oggi siamo stati tra Cortenuova, Pontorme e Avane.

Davanti ai danni agli scantinati allagati, ciò che ci è stato riferito per la maggiore è l’incapacità delle fogne di ricevere l’acqua per carenza di manutenzione ordinaria, come anche la difficoltà riscontrata nell’apertura della cateratta di Avane (un triste antefatto che evoca gli allagamenti del 2019).

Per quanto copiosa sia stata la pioggia torrenziale che ha imperversato stanotte sul territorio, dobbiamo dare atto che manchi una seria programmazione di lavori per l’adeguamento della rete idraulica ad eventi di grande portata che ormai hanno assunto un carattere ordinario, ma soprattutto monitoraggio e pulizia del sistema fognario.

Ringraziamo tutti i volontari, la Protezione Civile e le Forze dell’Ordine intervenute per aver risposto all’emergenza in così poco tempo, soprattutto esprimiamo la nostra gratitudine a tutti i cittadini empolesi per il loro estremo senso civico manifestatosi anche nella pulizia delle strade in piena notte fonda.

Questo ci impone di formulare proposte nell’immediato con una richiesta di esenzione TARI per il conferimento dell’inorganico di questa settimana, quanto per i prossimi tempi di superare l’attuale sistema idraulico con interventi ordinari e straordinari idonei, di concerto con Acque S.p.A.