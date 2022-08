Una messa per Domenico Mario Verdigi e i suoi genitori

Domenica 21 agosto alle 18 in piazza Viviani a Marina di Pisa si terrà una messa in ricordo di Domenico Marco Verdigi, il giovane di San Giuliano Terme scomparso diciotto anni fa in mare salvando la vita a due bambini. Sarà l'occasione anche per ricordare Carla Verdigi e Andrea Verdigi, i genitori del ragazzo, venuti a mancare negli ultimi mesi.

"Per tutti noi l'ultimo anno è stato un periodo molto difficile. La scomparsa di Carla e poi, poche settimane dopo, appena il tempo di celebrare la serata finale del premio organizzato in ricordo di Domenico Marco, quella di Andrea. Dolori immensi che hanno segnato le nostre vite.

Siamo ancora al lavoro per riorganizzare la nostra associazione, combattendo anche con il Covid-19 che ha voluto tenerci compagnia per qualche settimana e gli inevitabili passaggi tecnici e burocratici.

Noi non ci arrendiamo: non rinunciamo al sogno di Carla e Andrea. Quello di portare l'associazione almeno al ventesimo compleanno. Un traguardo non impossibile ma che tra la fine del 2021 e i mesi fino ad oggi passati del 2022 ci ha costretto ad una faticosa tappa di montagna: una salita continua che non sembra finire mai. Ma noi non abbiamo paura: gli aquiloni si alzano con il vento contrario, non quello a favore.

Però, concedeteci questa debolezza, abbiamo bisogno del vostro calore, della vostra vicinanza" scrivono dalla Associazione "D.M. Verdigi".