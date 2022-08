Musica nel borgo, ecco Vinci Sound

Dopo l'edizione 2022 di Calici di Stelle, Vinci e la sua Pro Loco continuano nella loro proposta estiva presentando la nuova edizione di Vinci Sound.

Tre giornate - da giovedì 18 a sabato 20 agosto - in cui piazza Guido Masi offre il proprio palcoscenico per altrettanti concerti dal vivo, proponendo esibizioni di band locali, accompagnate da uno spazio gastronomico con tanto di birreria e un angolo dedicato agli amarcord della musica italiana.

Gli artisti

Ogni sera sul palco un artista diverso.

Si parte con Lazzaro, giovedì 18, ovvero il gruppo vincitore del Musik Contest, la rassegna che si è tenuta nell'ambito della Fiera di Vinci alla quale hanno partecipato band toscane emergenti.

Lazzaro ha vinto il contest e si è guadagnato l'esibizione alla prima serata di Vinci Sound. Nella stessa data, suona anche l'Accademia Lizard di Empoli e Vinci per la Lizard Night, che collabora nell'organizzazione della rassegna musicale.

Venerdì 19 tocca a The Moonshine, gruppo che propone cover degli Anni '80 e '90.

Infine, sabato 20, revival del Re del rock'n'roll con Radio Elvis, la cover band specializzata sui brani di Presley.

Ogni sera è disponibile dalle 19.30 "Grill & Musica", lo spazio gastronomico curato da Fabrizio Mazantini e Pantano Carni, con la selezione di birre di Vinci Sound.

Inoltre, dalle 21 di ogni sera è possibile tornare alle origini musicali italiane con "Parole & Musica", un piccolo spazio di Vinci Sound nel quale assaporare, e per certi versi riscoprire, le "nostre" canzoni, quelle della nostra storia, quelle che conosciamo tutti e che ogni tanto canticchiamo. Per ogni serata un tema farà da filo rosso, legando i brani in un percorso. Temi e brani sono conosciuti al momento solo dagli autori, e verranno svelati solo ai partecipanti di Vinci Sound.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Vinci e l'ingresso è libero.

Il programma completo è consultabile sul sito della Pro Loco, al link bit.ly/vincisound.