Nardella e il vicepresidente del Csm Ermini a Sollicciano. Uil Pa: "Pessime condizioni igienico sanitarie"

Nella giornata odierna verso le ore 11 il sindaco di Firenze Dario Nardella, unitamente al Vice presidente del CSM David Ermini, al Presidente del Garante nazionale delle persone private della libertà personale Mauro Palma e ad altri esponenti politici e dell’amministrazione penitenziaria hanno visitato l’istituto penitenziario di Firenze Sollicciano cosi come avevano precedentemente annunciato nei giorni scorsi.

A darne la notizia è Antonio Mautone, Segretario Generale Territoriale UIL PA Polizia Penitenziaria di Firenze, che aggiunge: "La visita avvenuta stamani ha confermato le pessime condizioni igienico sanitarie al limite della civiltà degna di un paese civile come il nostro. Non siamo sorpresi dall’esito della odierna visita, d'altronde sono ormai anni che denunciamo lo stato di abbandono in cui versa l’istituto fiorentino, gravato da carenze sia strutturali e adesso anche igieniche sanitarie, ma purtroppo restiamo inascoltati. Abbiamo partecipato alle autorità in visita stamani che le pietose condizioni igienico sanitarie in cui sono costretti a vivere gli utenti, sono le stesse in cui gli operatori della Polizia Penitenziaria quotidianamente svolgono il loro compito istituzionale con enorme spirito di abnegazione e senso del dovere".

"Non si può pensare - continua Mautone - che operatori di polizia oltre a mettere a repentaglio la propria incolumità fisica a causa delle continue aggressioni durante lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, debbano anche lavorare in condizioni igieniche sicuramente al di sotto di qualsiasi standard. Ci auspichiamo che le Autorità presenti stamani nel carcere fiorentino di Sollicciano ognuno per quanto di propria competenza intervengano e partecipino la reale situazione di Sollicciano ai vertici dell’Amministrazione Penitenziaria e anche alle massime Autorità dello Stato, poiché crediamo fortemente che la sicurezza e la dignità di un posto di lavoro passi anche attraverso la salubrità dello stesso. Dopo la visita di oggi ci aspettiamo che si inizi a fare."

UIL PA Polizia Penitenziaria –Firenze