Medaglia di bronzo per la livornese Sara Franceschi agli Europei di Roma. La 23enne toscana ha conquistato il podio nei 200 misti donne. Franceschi ha nuotato in 2:11.38, ed è stata preceduta dall'israeliana Gorbenko, oro con 2:10.92., e dall'olandese Steenbergen, in 2:11.14.