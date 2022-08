Orbetello invasa dai moscerini, programmata disinfestazione straordinaria

Continua a Orbetello la lotta contro i moscerini, una lotta che questi insetti purtroppo stanno “vincendo”. I moscerini sono proliferati lungo la laguna piegata dalla siccità e dal caldo eccezionale degli ultimi mesi e si sono diffusi partendo da alcuni rioni del capoluogo fino a colonizzare tutto l'abitato fino ai centri vicini, tra cui Ansedonia. Nelle ultime 24 ore anche sul tombolo di Giannella questi insetti la fanno da padrone, causando problemi a case, negozi, ristoranti: addirittura la sera sono state spente le luci di molte vetrine proprio per non attirarli.

Il Comune di Orbetello ha quindi disposto un’ordinanza urgente per attivare il quinto intervento straordinario di disinfestazione dai moscerini, o più precisamente i chironomidi.

Dopo gli abbattimenti straordinari effettuati il 21 e il 28 luglio, il 2 e il 10 agosto, ne avverrà un altro dalle ore 1 alle ore 4.30 del 19 agosto sia a Orbetello sia nell'abitato di Neghelli. Nella circostanza il Comune ordina a tutti residenti nelle aree interessate dalla disinfestazione di "tenere chiuse porte e finestre durante l'orario indicato e fino ad un'ora dopo la fine dell'intervento, non circolare a piedi o con automezzi nelle zone interessate dalla disinfestazione, non esporre biancheria e se possibile coprire frutti od ortaggi o comunque consumarli dopo accurato lavaggio e non prima di 24 ore”.