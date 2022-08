Palio dell'Assunta, De Mossi: "Che sia il Palio della luce"

“Il 2022 è l’anno della rinascita della nostra festa, che il Palio di agosto sia il Palio della luce”. Così il sindaco di Siena Luigi De Mossi presenta il Palio che si correrà questa sera, 16 agosto, in Piazza del Campo. “Faccio riferimento alla splendida opera di Andrea Anastasio – prosegue il sindaco – ma non solo. Un solo popolo esulterà, ma Siena trionferà ancora immortale. Quella di questa sera sarà solo la sublimazione di un percorso che non dura solo quattro giorni, ma che è un impegno permanente e quotidiano per tutto l’anno da parte di una comunità composta da diciassette popoli divisi per la corsa, ma uniti da civiltà, cultura e storia”.

“Desidero ringraziare tutti i dipendenti comunali – commenta ancora De Mossi – per il consueto lavoro effettuato anche questa volta, in particolare per la gestione della pista. Il tufo era perfetto dopo il maltempo. Siamo riusciti a manutenere la pista nel migliore dei modo, chiaramente aiutati anche dalla temperatura. Stamani abbiamo dovuto annullare anche la sesta prova, la provaccia, per la pioggia. Non è mai bello togliere qualcosa alla festa e alla cadenza dei quattro giorni, ma il maltempo ci ha costretto ed è stato meglio scegliere questa soluzione per sistemare la pista in vista di questa sera”.

“Come ho già avuto modo di dire – conclude De Mossi - ci ritroviamo qui, in questo momento, tutti insieme, con le nostre mancanze, i nostri difetti, le nostre debolezze. Il Palio è il nostro momento di unione. Che sia un Palio di luce, capace di riaccendere la Festa, di segnare l’uscita dal tunnel buio di due anni di pandemia. Spero che la luce esalti tutto quello di buono che noi abbiamo a Siena ".

Fonte: Comune di Siena - ufficio stampa