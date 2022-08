PCI verso le elezioni: "Ci presentiamo col nostro volto e simbolo"

Il rinato Partito Comunista Italiano sta raccogliendo le firme per presentarsi alle prossime Elezioni Politiche. Intendiamo riportare i comunisti al centro del dibattito, tornare ad essere riferimento politico ed ideologico per costruire una società profondamente diversa da quella in cui viviamo.



La sinistra generica, nelle sue varie forme, ha preferito presentare un contenitore né carne né pesce o addirittura di allearsi con il PD. Quest'ultimo, con le sue politiche di governo, ha portato miseria e povertà, ha colpito i diritti dei lavoratori e ci ha fatto entrare in guerra in obbedienza al padrone USA. Il PD è un partito liberale, atlantista e guerrafondaio. La "sinistra" è stata spesso subalterna o complice.



In molti purtroppo ci dicono che voteranno il meno peggio. Dietro questa logica si finirà per consegnare l'Italia a un governo talmente di destra come non ce ne sono mai stati nella storia repubblicana, con il rischio concreto di stravolgere la

Costituzione più bella del mondo e introducendo una vera e propria emergenza democratica nel nostro paese.



Ormai non ci sono più argini, viste le dichiarazione europee e italiane che equiparano le stragi nazifasciste di Stazzema con la guerra in Ucraina, ancora una volta violentando la verità e mistificando i fatti.



Il PCI ha scelto di presentarsi con il suo volto, il suo simbolo e la sua storia. Un volto pulito di compagni e compagne che si stanno impegnando in un compito difficilissimo: raccogliere firme a ferragosto, in fretta e furia, tra mille ostacoli burocratici che spianano la strada a un confronto tra estrema destra, destra moderata e sedicente centrosinistra (che di sinistra non ha più niente e di sinistro parecchi elementi). Il classico gioco di potere sulla pelle delle classi più deboli, dei lavoratori, delle categorie più ricattabili, anch'essi dissotterrati a poche settimane dal voto per poi essere nuovamente seppelliti sotto il tappeto quando non conviene appoggiarne le lotte e le rivendicazioni.



PCI Toscana