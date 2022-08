Pontedera guarda avanti: Notte dei Dj e party a Capodanno

Una postazione principale, in piazza Cavour, assieme a tante altre location in vie, angoli e piazze del centro cittadino. E' la Notte dei Dj, in programma a Pontedera tra un mese esatto, il 16 Settembre, per una iniziativa che si rivolge al pubblico di tutte le età e di tutti i gusti, con musica di ogni genere.

Protagonisti saranno proprio disc jockey di fama, che mixeranno i brani, con la gente che potrà divertirsi e ballare all'aperto, in una serata dove si spazierà, artisticamente, su più versanti. Musica protagonista a Settembre, ma anche nella notte di Capodanno, con un evento, il Countdown Party, con ospiti, animazione e dj set, preannunciato sui social dal sindaco Matteo Franconi.

"Confidiamo che sia finalmente possibile ritornare a stare insieme anche a Capodanno nelle nostre piazze - ha detto Franconi - con il calore dei sorrisi a riscaldare il legame di coesione e di comunità".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa