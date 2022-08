Rinviato a domani il Palio di Siena a causa della pioggia

Con la bandiera verde alla trifora di Palazzo Pubblico, alle ore 17, è stato ufficializzato il rinvio a domani della corsa del Palio che si doveva tenere questo pomeriggio alle ore 19. La copiosa pioggia caduta sulla città ha reso, infatti, impraticabile la pista di tufo.

“Impossibile pensare di effettuare il Corteo Storico e la Carriera con la pista così rovinata dal maltempo”. Questo il commento del sindaco di Siena Luigi De Mossi sul rinvio obbligato del Corteo Storico e del Palio.

“Non c’era nessuna possibilità di scelta: la quantità di acqua scesa, pur in breve tempo - commenta il sindaco di Siena – ha reso subito impraticabile la pista, rendendo impossibile una Carriera in piena sicurezza, per cui siamo stati obbligati a esporre la bandiera verde, ovvero a rinviare a domani Corteo e Palio, con i medesimi orari. I dipendenti comunali, come già avvenuto in maniera ottimale nei giorni scorsi, si metteranno subito al lavoro per ripristinare le giuste condizioni del tufo in vista della giornata di domani”.





