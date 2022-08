Sagra del bombolone di Casenuove, le modifiche alla viabilità

È tempo di Sagra del bombolone a cura del circolo Arci Casenuove. Dal 19 agosto al 4 settembre 2022, con giorno di chiusura il lunedì, negli spazi di via Fratelli Cairoli, si svolgerà la 15a edizione della manifestazione che propone quindici serate per gustare golosi bomboloni caldi, alla crema o al cioccolato, per assistere a spettacoli di intrattenimento e musica dal vivo, ma anche per fare tappa al ristorante-pizzeria. Per permettere il regolare svolgimento dell'iniziativa, sarà necessario adottare alcune modifiche temporanee alla viabilità di alcune strade della zona, come specificato nell'ordinanza 414 dell'11 agosto 2022.

L'ordinanza stabilisce i seguenti provvedimenti, dalle ore 17 alle ore 24 dal 19 agosto al 4 settembre 2022: via F.lli Cairoli (tutta, compresa la racchetta finale), divieto di transito e divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto quelli necessari al montaggio e allo svolgimento della manifestazione; via Maremmana II° tratto (ambo i lati dell’intero tracciato), divieto di fermata; via Val d’Orme vecchia (da via Maremmana II° tratto a via Val d’Orme nuova lato Martignana), senso unico di marcia per tutti i veicoli, e (all’intersezione con via Val d’Orme nuova lato Martignana), divieto di accesso per tutti i veicoli; via Val d’Orme nuova (all’intersezione con via Val d’Orme vecchia lato Martignana), direzione obbligatoria a diritto per tutti i veicoli.

I provvedimenti sono interrotti i giorni 22 e 29 agosto 2022, causa interruzione dell‘evento.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa