Vittorio Sgarbi in visita a 'Wonder of Love' a Pietrasanta

Si è conclusa in centro storico a Pietrasanta la domenica versiliese del professor Vittorio Sgarbi che, dopo aver tenuto a battesimo l'evento “Rewind” sul pontile di Tonfano, dedicato ai 50 anni dalla scoperta dei Bronzi di Riace, nel tardo pomeriggio ha raggiunto lo scultore Marco Cornini in piazza Duomo, per visitare la mostra diffusa “Wonder of love” e gli spazi museali della zona.

“Abbiamo trascorso insieme un paio d'ore – racconta proprio Cornini – avevo già avuto il piacere di accogliere il professor Sgarbi in visita ai miei lavori nel 2007, durante la mostra a villa La Versiliana: questa è stata una sorpresa altrettanto piacevole e graditissima”.

Particolarmente apprezzate da Sgarbi le opere esposte all'interno della chiesa di Sant'Agostino che raccontano il percorso creativo dell’artista milanese, dai lavori introspettivi sulle relazioni e le dinamiche di coppia a quelli più passionali. Il noto critico d'arte ha poi visitato il museo dei Bozzetti e altri spazi espositivi del centro, prima di congedarsi dalla “Piccola Atene”.