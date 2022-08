Alla guida senza patente, senza assicurazione e senza revisione, scoperto col Targa System

Era alla guida di un’auto ma era senza patente, senza assicurazione e senza revisione del veicolo. L’uomo, un ventisettenne, è stato fermato. E’ avvenuto ieri pomeriggio in via Pratese mentre erano in corso controlli dell’autoreparto della Polizia municipale.

L’auto è stata fermata grazie all’alert del sistema Targa System che ha segnalato le mancate revisione e assicurazione.

Il guidatore è risultato senza patente e già sanzionato in passato per lo stesso motivo e anche la macchina era già stata sequestrata a maggio. L’uomo è stato quindi sanzionato per quasi 4000 euro per guida di veicolo sottoposto a sequestro, guida reiterata con veicolo non assicurato, guida con veicolo non revisionato e guida reiterata senza patente. Per quest’ultima violazione il conducente è stato anche denunciato. L’auto è stata nuovamente sequestrata

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa