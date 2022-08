Conference League, Fiorentina-Twente: vietata la vendita di alcolici

È stato definito stamane, nel corso del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica riunito dal Prefetto, Valerio Valenti, in vista dell’incontro di calcio di esordio nella Conference League 2022/2023 che si disputerà domani sera tra le squadre ACF Fiorentina e l’olandese F.C. Twente, l’ambito di applicazione del provvedimento adottato dal Prefetto che, in sostanza, prevede:

1. dalle ore 17:30 del 17 agosto alle ore 6:00 del 19 agosto 2022 il divieto di vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati nel centro storico Patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze che ha come perimetro le seguenti aree di circolazione: Piazza Poggi (tutta); attraversa l’Arno lungo la linea della Pescaia; Piazza Piave; Viale della Giovine Italia; Piazza Beccaria (lato rivolto verso il centro fino alla Porta); Viale Gramsci; Piazzale Donatello (lato rivolto verso il centro); Viale Matteotti; Piazza della Libertà (lato rivolto verso il centro sul quale confluiscono Via Cavour e Via San Gallo); Viale Lavagnini; Viale Strozzi; Viale Caduti dei Lager; Sottopasso ferroviario; Viale Fratelli Rosselli; Piazzale di Porta al Prato (lato rivolto verso il centro fino alla Porta); Viale Fratelli Rosselli fino all’angolo con Lungarno Vespucci fino al Consolato Americano; attraversa l’Arno fino a tagliare Lungarno S.Rosa; Via lungo le Mura di Santa Rosa; Piazza Verzaia; Porta San Frediano; Viale Ariosto; Viale Aleardi; Piazza Tasso; Viale Petrarca; Piazzale Porta Romana (lato rivolto verso il centro sul quale confluiscono Via dei Serragli e Via Romana); taglia lungo il viale interno di separazione del Giardino di Boboli dall’insediamento zona Bobolino e arriva fino al Forte di Belvedere; Via di Belvedere; Via dei Bastioni fino alla terrazza sopra il Torrione di San Niccolò; Piazza Poggi;

2. dalle ore 14:00 del 18 agosto alle ore 6:00 del 19 agosto 2022 il divieto di detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti e il divieto di vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati all’esterno dello stadio A. Franchi nell’area compresa nel seguente perimetro: Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti, Via del Pratellino, Via Del Campo D’Arrigo, Viale De Amicis, Viale Lungo l’Africo, Piazza Alberti, Viale Ojetti, Viale Righi, Viale Volta;

3. all’interno dello Stadio A. Franchi il divieto di introdurre qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti.

"Mi appello a tutti gli esercenti interessati dal provvedimento – ha dichiarato il Prefetto Valenti – affinché collaborino per garantire una fattiva e puntuale applicazione delle disposizioni atte a prevenire eventuali episodi di turbativa della sicurezza pubblica e dell’ordine sociale. Ho affidato ai vertici delle Forze di Polizia l’esecuzione delle misure disposte, anche rivolte alla tutela del patrimonio artistico e monumentale di Firenze, Patrimonio dell’umanità".

Fonte: Prefettura di Firenze