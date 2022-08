Contributi affitto a Pistoia, riaperto il bando 2022

È stato riaperto fino al 2 settembre il bando per l’assegnazione di contributi a integrazione del canone di locazione per l’anno 2022. La riapertura dei termini, disposta dalla Regione Toscana con delibera dello scorso 8 agosto, è rivolta in particolare ai nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% rispetto al 2021.

Le domande potranno essere redatte esclusivamente agli sportelli dei Servizi per l’Abitare in via Capitini 7. Gli appuntamenti per l’accesso dovranno essere prenotati, fino a esaurimento delle disponibilità, chiamando il numero 338 4703660, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

C’è tempo, dunque, fino a venerdì 2 settembre per presentare domanda per l’assegnazione di contributi economici a integrazione del canone di locazione per il 2022, in particolare per i cittadini che hanno subito una riduzione superiore al 25% anche a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Chi avesse già presentato domanda entro la scadenza di maggio, non dovrà inviarla nuovamente.

Ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 13 luglio 2022 e successiva deliberazione regionale dell’8 agosto, il Comune di Pistoia ha approvato la riapertura del bando, ampliando il tetto Isee a 35.000 euro, qualora il richiedente possa documentare una riduzione del reddito superiore al 25% rispetto allo scorso anno.

Requisiti. Per la partecipazione occorre essere residenti nel comune di Pistoia; avere la residenza anagrafica nell’alloggio per il quale si richiede il contributo; avere un regolare contratto di locazione e un’attestazione Isee non superiore a 35.000 euro, fermo restando il valore Ise non superiore a 29.545,98 euro. La riduzione del reddito dovrà essere documentata tramite presentazione di “Isee corrente” o, in alternativa, mediante confronto tra le dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2022 e nell’anno 2021.

Tutti i requisiti e le condizioni di partecipazione sono meglio specificati nell’avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Pistoia.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa