Danni da maltempo a Firenze, FdI: "Finiamola con la barzelletta delle competenze sulle caditoie"

L’assessore Giorgio è d’accordo, il presidente di Publiacqua pure. Nardella anche presumiamo. E allora che aspettano a muoversi? Se uno dei problemi principali nella gestione delle caditoie è quello della frammentazione delle competenze che si sveglino. Vogliono un unico soggetto? Che problema c’è a organizzarlo?".

Sono le domande che pongono Jacopo Cellai e Alessandro Draghi, del Gruppo consiliare Fratelli d’Italia di Firenze.

"Questa storia della caditoia gestita sopra da uno e sotto dall’altro e manutenuta dall’altro ancora è una barzelletta che va avanti da decenni. E che purtroppo non fa ridere per niente chi abita e chi ha i fondi nelle zone interessate dai temporali, puntualmente le medesime. Tra l’altro la barzelletta nella barzelletta è che via dei Serragli è stata rifatta di recente dopo estenuanti anni di lavori e viene da pensare che qualcosa di meglio in tema caditoie non fosse così difficile da realizzare.

Senza tralasciare il fatto che Perra fa riferimenti a interventi recenti di Publiacqua sulle caditoie dei vari quartieri ma guarda caso non cita quelle del quartiere 1 e molti cittadini del centro storico avevano già segnalato una rilevante presenza di caditoie ostruite ben prima del temporale di ferragosto.

Nardella rimetta la testa un po’ sulla città se ne è capace perché è inaccettabile ritrovarsi ancora in questa situazione e faccia qualcosa di concreto prima che si verifichino nuovamente casi analoghi".

