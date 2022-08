Danni maltempo a Cerreto Guidi, Rossetti: "Chiederemo lo stato d'emergenza"

"Vista la portata eccezionale di acqua arrivata in poco tempo in particolar modo nella frazione di Stabbia, ho sentito ieri il Presidente della Regione e ho chiesto al presidente dell’Unione dei comuni Alessio Falorni di chiedere ufficialmente alla Regione Toscana lo stato di emergenza. Nel frattempo stiamo continuando a ripulire con l’aiuto prezioso di tutti i volontari della protezione civile. Un grazie anche ai dipendenti del comune di Vinci che da ieri lavorano con noi grazie a Giuseppe Torchia e Sara Iallorenzi. In questi giorni Alia passerà per il ritiro degli ingombranti".

Così su Facebook Simona Rossetti, sindaca di Cerreto Guidi.