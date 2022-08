"Duello" con machete e coltelli, poi si scagliano contro i carabinieri: due arresti a Livorno

Due livornesi di 60 e 58 anni si sono affrontati in strada brandendo un machete e una mazza il primo e due coltelli l'altro, per poi scagliarsi, minacciandoli, anche contro i carabinieri chiamati dai residenti del quartiere. I militari hanno riportato l’ordine arrestando i due uomini, uno finito in carcere e l'altro agli arresti domiciliari, per i reati di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che detenzione di armi od oggetti atti ad offendere.