Il viceprefetto La Fauci nominato Commissario del Comune di Campi

A seguito della irrevocabilità delle dimissioni del sindaco del Comune di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, il Prefetto di Firenze, Valerio Valenti, al fine di assicurare la temporanea gestione dell’Ente impossibilitato a svolgere le funzioni istituzionalmente di competenza, ha disposto nella giornata odierna la sospensione del Consiglio Comunale e - così come previsto dall’art. 53, c. 3 del D. Lgs. 267 del 2000 - ha nominato la dottoressa Grazia La Fauci, Viceprefetto Vicario in servizio presso la Prefettura di Firenze, quale Commissario Prefettizio del Comune di Campi Bisenzio per la temporanea amministrazione dell’Ente. Al predetto Commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco.

La dottoressa La Fauci, per tutta la durata dell’incarico, si avvarrà dell’ausilio del dottor Mattia Capecchi, Viceprefetto Aggiunto, e del dottor Calogero Ragusa, Dirigente di seconda fascia area 1, entrambi in servizio presso la Prefettura di Firenze, in qualità di Sub Commissari del Comune di Campi Bisenzio.

Fonte: Prefettura di Firenze - Ufficio Stampa