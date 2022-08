Illuminazione pubblica, a Pisa sostituzione di oltre 100 vecchi pali della luce

Si è concluso nei giorni scorsi l’intervento per il potenziamento e l’ampliamento dell’illuminazione pubblica in via Sighieri, nel centro storico cittadino. I lavori, per un importo complessivo di circa 90 mila euro, hanno riguardato il raddoppiamento della linea e il potenziamento dell’illuminazione già presente.

Sempre nei giorni scorsi sono inoltre iniziati in diverse vie della città, i lavori di manutenzione straordinaria che prevedono la sostituzione di complessivi 101 vecchi pali della luce, ormai corrosi dal passare del tempo. L’intervento, finanziato con circa 130mila euro, è attualmente sospeso e riprenderà alla fine di agosto. Queste le vie interessate dagli interventi di sostituzione: via Giuseppe Bandi, via Salvestroni, via Iacopo Di Michele, via Monte Rosa e via Monginevro, via De Pinedo, via Emilia, via Pisacane, via Da Morrona, via Cocchi, via Aldovrandi, via Gherardesca, via Ravizza, via Cannizzaro, via Malpighi, via Panfilo Castaldi, via Augusto Righi, via Galileo Ferraris.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa