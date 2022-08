Lavori in piazza caduti di Pian d’Albero, scattano i divieti

Lavori di potature e rifacimento della segnaletica orizzontale in piazza Caduti di Pian d’Albero, dove dalle ore 7 di venerdì 19 agosto alle ore 20 di sabato 20 agosto sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su tutta la zona alberata del parcheggio. Il divieto sarà di nuovo valido venerdì 26 e sabato 27 agosto secondo le stesse modalità e gli stessi orari, per consentire il termine dei lavori.

I lavori interesseranno la metà della piazza più vicina all’ingresso da via Barducci, di recente interessata da lavori di rifacimento degli stalli di sosta: sarà quindi vietato parcheggiare nei posteggi della zona centrale alberata, in quelli prospicienti gli esercizi commerciali e sul lato opposto, adiacente alla ferrovia. La sosta resterà consentita sulla metà della piazza che fronteggia l’Isis Vasari. In tutta l’area sono già stati disposti i cartelli informativi.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa