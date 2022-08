Nubrifragio a Antella, la Misericordia salva una civetta

La Misericordia dell’Antella durante l’emergenza nubifragio che ha colpito il territorio comunale nella notte del 15 agosto scorso non ha prestato aiuto e assistenza solo alle persone, ma anche agli animali.

In particolare, ad un assiolo, una civetta, di cui esistono pochi esemplari in Europa, e per questo inserito tra le specie protette ai sensi della legge 157/92.

A causa della forte pioggia l’animale ha riportato alcuni danni, forse cadendo da un albero e finendo trascinato dalle acque, trovando alla fine sicuro riparo tra i muri del Cimitero Monumentale della Misericordia dell’Antella dove, nella tarda mattinata del 16 agosto, è stato notato da un operatore del cimitero e preso in custodia.

D’intesa con il centro emergenza comunale l’uccello è stato quindi trasferito dalla Misericordia dell’Antella alla LIPU dove attualmente si trova ricoverato, con l’augurio che possa tornare quanto prima alla sua normale vita tra gli alberi dell’Antella.

