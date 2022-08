Piombino, in due giorni incendio e infortunio sul lavoro. Rls: "Attenzione a salute e sicurezza"

Dopo l'incendio a bordo della nave cargo Agios Nikolaos nel giorno di Ferragosto nel porto di Piombino, che fortunatamente non ha prodotto conseguenze per i lavoratori, il RLS del gruppo JSW Piombino parla di un altro incidente avvenuto nella giornata di ieri, 16 agosto, che ha provocato lesioni ad un lavoratore.

"Ieri pomeriggio è accaduto un infortunio al finimento del Tmp durante una manovra di disincagliamento di una barra sulla linea di produzione. La presenza nel turno di lavoro di una rsu ha permesso agli Rls di essere informati tempestivamente sull'accaduto e mettersi da subito in contatto con il responsabile Rspp. È ancora presto per capire la dinamica dell'incidente, le possibili criticità, mancanze impiantistiche e di sicurezza che saranno, qualora ci fossero, evidenziate a seguito di sopralluoghi. Al momento - scrive in una nota il RLS - il lavoratore è stato trasportato a Firenze per un intervento alla mano per frattura al metacarpo e altre fratture dovute allo schiacciamento della mano stessa".

"Due episodi accaduti a breve distanza l'uno dall'altro, che qualora ce ne fosse necessità, ci impongono di tenere sempre alta l'attenzione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, spesso purtroppo dimenticate dalle istituzioni tutte, che colpevolmente lasciano i rappresentanti della sicurezza soli a fronteggiare questa che è diventata un'emergenza nazionale, ma che passato un giorno con un funerale o un ricovero ospedaliero, fa meno audience della siccità, dell'approvvigionamento del gas e di tutti gli altri temi cari alla politica - conclude il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza JSW Piombino - che spesso e volentieri si dimentica che senza la sicurezza sul lavoro e la sicurezza del lavoro, un Paese non può pensare di ritenersi democratico e sicuro".