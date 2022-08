Rete dei Comuni teatro di eccidi, aderisce Fucecchio

Come ogni anno, in vista della commemorazione dell'Eccidio del Padule di Fucecchio, in programma domenica 21 agosto, il Comune di Fucecchio venerdì scorso ha preso parte alla commemorazione dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Un momento importante non soltanto per ricordare la strage delle centinaia di civili uccisi per mano nazifascista e salvaguardarne la memoria storica, ma anche per rinnovare il patto di amicizia tra i Comuni toscani che condividono questo bagaglio storico. Nell'occasione, infatti, anche il Comune di Fucecchio, alla presenza del proprio sindaco, ha aderito al protocollo d'intesa per la nascita della Rete dei Comuni toscani teatro di stragi ed eccidi nazifascisti, un organismo che dovrà promuovere iniziative volte a diffondere la conoscenza e tenere viva la memoria delle stragi nazifasciste in Toscana. Ma non solo. La commemorazione è stata anche l'occasione per gettare le basi di una collaborazione tra i più giovani, quella tra il gruppo #Fucecchioèlibera e il gruppo italo-tedesco del Campo della Pace di Sant'Anna di Stazzema, legati dalla volontà di tenere viva, soprattutto tra i propri coetanei, la memoria storica di queste stragi e farsi portavoce dei valori fondanti della democrazia.

L'appuntamento si sposta adesso a Massarella, quando domenica 21 agosto, a partire dalle ore 17.30, si terrà la commemorazione dell'Eccidio del Padule di Fucecchio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa