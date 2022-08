Rubavano carte bancomat durante i prelievi: 14 arresti, 20 colpi in tutta Italia

Prima riuscivano a capire il codice di sblocco dei bancomat poi, con vari trucchi e raggiri, si appropriavano della carta delle vittime. Questo era il modus operandi della banda dei bancomat, che in tutta Italia ha messo a segno ben 20 colpi, anche in Toscana. Eseguita stamani dai carabinieri della Compagnia di Ancona l'ordinanza emessa dal tribunale, su richiesta della locale Procura che ha coordinato le indagini. Quattordici gli arresti con custodia cautelare in carcere, tutti soggetti romeni tra i 29 e i 59 anni, gravati da plurimi precedenti di polizia e ritenuti responsabili di furto aggravato, ricettazione e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante. Tra settembre 2020 e gennaio 2021 le indagini hanno permesso di accertare che il gruppo criminale fosse responsabile di 20 episodi commessi nelle province di Ancona, Bologna, Rimini, Ferrara, Forlì-Cesena, Macerata, Chieti, Livorno, Verona, Novara e Fermo in danno ad altrettante vittime, di età compresa tra i 59 e gli 89 anni.

La banda si sarebbe impadronita di circa 100mila euro raggirando le vittime ai bancomat. Dopo aver carpito il codice di sblocco e sottratto la tessera bancomat sostituendola con una analoga, i malviventi eseguivano prelievi di contanti da casse veloci o acquistavano costosi dispositivi elettronici.